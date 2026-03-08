Nell'anteprima del Club, programma di Caressa in onda stasera su Skysport dopo il derby, Luca Marchegiani ha parlato della partita di San Siro. «Diciamo che l'Inter ha due risultati e il Milan ne ha uno se guardiamo la classifica. Ma se pensiamo alla lotta Champions da parte dei rossoneri potrebbe cambiare questa teoria», ha detto sulla partita dei rossoneri.
Marchegiani: "Inter ha due risultati, il Milan ne ha uno. Leao-Pulisic…"
Marchegiani: “Inter ha due risultati, il Milan ne ha uno. Leao-Pulisic…”
Prima del derby l'analisi dell'ex portiere tra gli ospiti fissi del 'Club' programma di Skysport condotto da Caressa
«Leao-Pulisic? Non mi sorprende, ha cominciato così e finisce così. Sa che quei due davanti sono buoni e può poi anche subentrare chi se la cava altrettanto e le punte davanti chi ce le ha le cambia».
