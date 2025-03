Di Canio pazzo di Dumfries: “Ma è un pistone, basta dare il 10% agli altri! Non offendiamo dicendo…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio , ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Feyenoord: "Abbiamo dato una dimensione all'Inter ad inizio stagione, doveva essere vicina alle prime candidate alla vittoria: l'Inter deve fare queste partite. E' in un momento particolare, primo tempo un po' così e poi Thuram fa il Thuram e fa gol. Poi, oltre a gestire, ha segnato ancora e poteva farne altri: ha gestito come la vedevamo gestire quando era al massimo della condizione. Ha fatto l'Inter e il suo dovere e non è una diminutio: non offendiamo dicendo questo, anzi diamo valore ad una squadra che riteniamo forte.

Simone ha fatto giustamente riposare i due centrocampisti più in difficoltà, Calhanoglu e Mkhitaryan: era la partita più giusta, c'è il ritorno e loro avevano defezioni. Ora col Monza è determinante ma può far riposare anche i due attaccanti: è importante da qui alla fine della stagione che Lautaro e Thuram ritrovino almeno una simil forma che Marcus aveva ad inizio stagione. Facevano giocare bene gli altri: non vediamo più Barella e Mkhitaryan arrivare al tiro spesso, è il frutto delle scelte e della qualità che non stanno mettendo gli attaccanti nel gioco. Questo sta mancando, loro diventano determinanti: se segnano un gol a partita va bene, ma loro sono determinanti per far incendiare anche gli altri.