Di Canio: “Mourinho, rottura totale. Ha perso quella carica, quella energia che aveva”

L'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato dell'uscita dall'Europa League del Tottenham e delle parole post partita di Mourinho

"Il Tottenham ci è ricaduto, in mezz'ora ha rovinato tutto. Quello che dice Mourinho è gravissimo sotto l'aspetto umano. Rottura di Mourinho, aveva un modo di fare e di andare in simbiosi coi giocatori. Ora non ce la fa più, non è più credibile, è come se avesse perso quella carica e quell'energia per poter lavorare in questo modo. Quel saluto alla Dinamo lo ha fatto disprezzando i suoi a livello umano, è rottura anche col Tottenham. Non ce la fa più a sopportare questi comportamenti".