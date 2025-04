Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio , ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto dopo la sconfitta di oggi dell'Inter : "Io all'Inter faccio gli applausi solo se porta a casa qualcosa: il calcio funziona così. Nel campionato Juve e Milan si sono fatte fuori subito, progetto nuovo con giocatori medi e non così forti e costruite abbastanza male.

Il Napoli ha fatto quello che ha fatto il Milan il primo anno di Inzaghi, stiamo lì e non si sa mai. Rischia di vincere il campionato facendo un gol a partita: nei campionati seri in 60 gol non arrivi neanche quasi in Champions. L'Inter può vincere le partite anche come ha fatto col Bayern eh".