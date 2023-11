Di Caro: “Inter avanti, atteggiamento da big europea. La finale ha cambiato la squadra”

Si può discutere su quanto sia europeo il gioco dei nerazzurri, sicuramente l’atteggiamento è da grande squadra europea. Onestà intellettuale vuole si ricordi che il girone non era certo impossibile, ma l’Inter ha fatto sempre il suo. Anche ieri pochissimi pericoli e un altro clean sheet che si aggiunge a quelli in campionato. Certo, si nota la differenza tra alcuni titolari e delle buone seconde linee. Fare a meno di Lautaro, Dimarco e Barella tutti insieme è dura. Ma lo sarebbe per ogni squadra se uscissero tre pedine fondamentali. Né si può pretendere, anche per la situazione finanziaria dei nostri club, nessuno escluso, di poter avere 24 giocatori uguali. Non si hanno due Lautaro in squadra, uno in campo e uno in panchina pronto a sostituirlo.