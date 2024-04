Di Caro (GdS): “Milan, distacco siderale dall’Inter. Via Pioli? Si scelga…”

Andrea Di Caro sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha commentato il ko del Milan nel doppio confronto in Europa League con la Roma. “Il 18 aprile rischia anche di essere indimenticabile, ma in negativo, per Pioli che potrebbe aver perso all’Olimpico non solo la partita con la Roma ma anche le chance di restare al Milan l’anno prossimo. Con poca anima e poca concretezza la squadra ha sbattuto sul muro difensivo della Roma per un’ora in superiorità numerica. Il gol di Gabbia è arrivato quando non contava più.

Prima di questa doppia sfida europea, da queste colonne, evidenziavamo la striscia positiva di Pioli in campionato, auspicando la sua conferma l’anno prossimo. Poi è arrivata la brutta doppia prova contro la Roma, la deludente prestazione col Sassuolo. Limiti antichi. Sul più bello il Milan spesso si perde. La stagione in Europa è stata un mezzo disastro. In campionato il secondo posto non può far dimenticare il distacco siderale dall’Inter che può vincere la seconda stella nel derby lunedì. Mala tempora currunt. Ma la società deve fare chiarezza. Durante la stagione è mancata spesso e Pioli è stato perennemente sulla graticola. Prima sembrava che per la sua conferma fosse necessario vincere l’Europa League. Poi che bastasse il secondo posto in campionato. Ora nuovamente pare con un piede fuori. Voci, rumors, insoddisfazione. Non deve essere facile essere esposto così. Ma se cambio deve esserci, per l’anno prossimo si scelga un grande allenatore”, si legge.