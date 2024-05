"La partita con l'Inter è a sé stante, abbiamo avuto tante occasioni nei primi 60-70' prima di prendere poi gol, non siamo stati bravi a sfruttarle mentre oggi sì, c'era una diversità di potenzialità tra le squadre ma oggi siamo stati più attenti. Abbiamo fatto una partita molto intelligente. La parola salvezza si può pronunciare? Come si fa? Non è matematico, c'è ancora una finale da giocare in casa. Da sfruttare con il dodicesimo uomo in campo che per noi è lo Stirpe. Con l'Udinese è trappolone, dobbiamo prepararla con intelligenza come abbiamo fatto oggi, giocheremo con la voglia di vincere ma non siamo sciocchi e con l'anello al naso, sapendo che può bastarci anche un punto"