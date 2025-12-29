"La rosa è importante, ora sono tra le big. E' una strategia quella che attua, il Napoli è forte", dice Di Gennaro su Conte

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore TV, ha commentato le parole di Conte su Inter, Juve e Milan:

"Ha fatto una cosa straordinaria lo scorso anno, ma su tre anni ha vinto due Scudetti, sono 15 anni che vanno in Europa. La rosa è importante, ora sono tra le big. E' una strategia quella che attua, il Napoli è forte. Hanno speso 85 mln per tre giocatori, chi può permetterselo in Serie A? Quindi come si fa a dire certe cose?"