“Gioca in D al Nardò, forse abbiamo un po’ esagerato, ma questo ragazzo del 2009 ha una storia particolare. Il nome è Ndiaga Sall, è senegalese, gioca in Serie D nel girone H, perché in Italia un extracomunitario non si può tesserare in Serie A, B e C. Allora è andato in D, ma non è solo questo problema. La storia di questo ragazzo è molto complicata, giocava in Promozione, è emerso per le sue qualità, gioca tranquillamente coi grandi pur essendo un 2009. Ma è un rifugiato politico, fanno tutto i tutor per lui. Sall viene subito selezionato dalla Juventus, poteva fare solo amichevoli, non poteva essere tesserato. Fa 4 gol nelle amichevoli, la Juve si innamora ma non lo può prendere, torna a Otranto. Ci vanno sotto Atalanta, Milan, PSG, Real e Barcellona, ma non potevano prenderlo perché rifugiato.