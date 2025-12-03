Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, Antonio Di Gennaro ha toccato diversi argomenti partendo dall'infortuni grave di Vlahovicche dovrà stare fuori almeno tre mesi. "Troppi strappi quest'anno, è incredibile. Openda è stato pagato 43 mln, qualcosa dovrà pur fare. David è arrivato a zero, ma anche lui dovrà dimostrare".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Di Gennaro: “Il segnale è che l’Inter è ancora la più forte, al netto di certe…”
ultimora
Di Gennaro: “Il segnale è che l’Inter è ancora la più forte, al netto di certe…”
Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, Antonio Di Gennaro ha toccato diversi argomenti
"Ma Openda soprattutto, perché dove giocava prima faceva gol. Se spendi 43 mln vuol dire che c'è qualcosa, in teoria...". L'Inter vince con un grande Lautaro: "Il segnale è che l'Inter è ancora la più forte, al netto di certe situazioni".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA