FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Di Gennaro: “Il segnale è che l’Inter è ancora la più forte, al netto di certe…”

ultimora

Di Gennaro: “Il segnale è che l’Inter è ancora la più forte, al netto di certe…”

Di Gennaro: “Il segnale è che l’Inter è ancora la più forte, al netto di certe…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, Antonio Di Gennaro ha toccato diversi argomenti
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Di Gennaro: “Il segnale è che l’Inter è ancora la più forte, al netto di certe…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, Antonio Di Gennaro ha toccato diversi argomenti partendo dall'infortuni grave di Vlahovicche dovrà stare fuori almeno tre mesi. "Troppi strappi quest'anno, è incredibile. Openda è stato pagato 43 mln, qualcosa dovrà pur fare. David è arrivato a zero, ma anche lui dovrà dimostrare".

Di Gennaro: “Il segnale è che l’Inter è ancora la più forte, al netto di certe…”- immagine 3
Getty Images

"Ma Openda soprattutto, perché dove giocava prima faceva gol. Se spendi 43 mln vuol dire che c'è qualcosa, in teoria...".  L'Inter vince con un grande Lautaro: "Il segnale è che l'Inter è ancora la più forte, al netto di certe situazioni".

(TMW Radio)

Leggi anche
De Canio: “Napoli? Faticato molto con l’Inter, ma quella vittoria…”
Spalletti: “Ritorno a Napoli? Sarà emozione incandescente. Al di là di come verrò...

© RIPRODUZIONE RISERVATA