Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese l'ex allenatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di SportMediaset anche del prossimo incrocio con la squadra di Conte

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 23:35)

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese, ha parlato della gara ma anche del suo ritorno a Napoli dopo lo scudetto vinto sulla panchina azzurra.

Queste le sue parole nel post partita:

-Miglior partita della Juve?

Abbiamo giocato una discreta partita. Gatto tutto bene, specie perché quando si gioca contro squadre con profondità e corsa il pericolo è la ripartenza. Non abbiamo concesso molto, però uhm... È che ci sono capitate delle situazioni che potevamo gestire meglio e visto il livello di qualità da acchiappare sono da sfruttare. Perché gestire le partite in maniera totale diventa difficile. Abbiamo fatto bene e abbiamo messo l'Udinese di non sviluppare il gioco al meglio. Ma dobbiamo mettere tutta la forza in campo, il leone mette tutta la sua forza anche con il topolino. Con il rigore l'abbiamo messa in sicurezza ma senza quello devi segnare altrimenti qualsiasi episodio può condannarci.

-La partita di David? Che sensazioni avrai al ritorno a Napoli?

Lui e Openda sono due attaccanti centrali e se parli con loro dicono che il loro meglio è in quel ruolo lì. Sarà un'emozione incandescente perché lì ho molto amici, tanti bambini che mi aspettano e quello conta. Non conterà come verrò accolto ma conterà il mio sentimento nei loro confronti, quello di una persona che gli vuole il massimo del bene.

-Dobbiamo diventare anche belli hai detto: credi che questo gruppo possa farlo?

Ci sono buonissimi giocatori. Da quando sono arrivato ho trovato grande disponibilità da parte di tutti, sono ragazzi eccezionali ma questo non vuol dire per forza che saremo bravi a dare il massimo. Ma ho visto qualcosa di nuovo e dei progressi negli allenamenti e mi fa sperare bene per proporre un calcio che potremo proporre anche con le avversarie con più qualità. Abbiamo una grande squadra di forza e corsa, ha un po' tutto, ma deve gestire le partite, fare il palleggio che gli toglie il problema sulle continue pallate e corse profonde a sbattere in tutto il campo.

(Fonte: SM)