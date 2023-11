Di Gennaro: “All’Inter da quando avevo 9 anni. Ruolo portiere cambiato ma…”

"Ne ho passati un bel po', soprattutto a causa di infortuni. Specialmente quello contro il Milan in semifinale scudetto Primavera, mi sono lussato l'anca in uscita alta. Ci ho messo 6 mesi per riprendermi grazie ai medici e fisioterapisti straordinari dell'Inter che mi hanno rimesso in carreggiata meglio di prima. La mia famiglia mi è sempre stata vicino e mi hanno dato forza, ho fatto palestra e riabilitazione dando tutto pensando all'emozione del ritorno in campo, ho dato tutto per tornare"