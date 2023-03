Di Gennaro: “Tra Inzaghi e Thiago Motta c’è una differenza. Se l’Inter in CL…”

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del futuro di Simone Inzaghi: "Dobbiamo vedere come finisce il campionato. Lo Scudetto è andato, c'è un discorso Champions in ballo. È più fuori che dentro ma deve finire un campionato e può giocarsi le chance in Champions e in Coppa Italia. Non so se basterà, ma dovesse andar bene nelle due coppe magari qualcosa cambia".