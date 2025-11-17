Di Gennaro: “Italia, ecco il vero problema. E non posso accettare che…”

"Non abbiamo più difensori, non sappiamo più difendere. E si parte dai settori giovanili", dice Di Gennaro

Matteo Pifferi Redattore 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 21:16)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha parlato così del KO dell'Italia contro la Norvegia:

"Rivediamo i gol presi. Si può prendere un gol di Haaland in area piccola così? Al netto del primo tempo, i gol presi sono per il fatto che non si marca più in Italia. Va bene il calcio evoluto, ma in area si marca. Di Lorenzo non è un difensore, è un terzino che nel Napoli fa fatica da 3-4 mesi nel Napoli come Politano.

Sappiamo difenderci ora? L'ultimo vero difensore è stato Chiellini. Al di là di tutto, abbiamo preso 4 gol che non esistono nel nostro modo di concepire la difesa. Non si sa più marcare, nei settori giovanili si fa tattica e non si impara più che a difendere. Sarà anche un problema mentale, ma se non sappiamo difendere...Haaland fa un secondo gol in mezzo a due difensori, in maniera strafottente anche. In area Haaland lo devi marcare.

Sì, abbiamo dei problemi ma siamo sempre stati forti nell'aspetto difensivo, i nostri difensori erano quelli che comandavano. Anche in Serie A, ormai è una consuetudine. Il difensore va a proteggere la porta quando arriva un cross in area, non va a pressare l'attaccante. Già abbiamo problemi di prodotto, ma se abbiamo anche problemi con la difesa...

Non posso accettare per esempio che uno come Koopmeiners sia spostato come braccetto di difesa quando ha fatto praticamente questi anni a centrocampo. Vuol dire che non abbiamo più difensori allora. Non abbiamo più difensori, non sappiamo più difendere. E si parte dai settori giovanili, dove si gioca ormai solo per vincere e non si ha più cura dei particolari. E' un problema atavico, che non emerge solo ora ma è da anni che è così".