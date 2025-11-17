FC Inter 1908
Caressa: “Napoli-Conte? Evidente rottura parziale con lo spogliatoio. E credo che…”

"Conoscendolo, però, credo si sia preso una pausa per sé più che altro", dice Fabio Caressa in merito a Conte
Matteo Pifferi 

A margine della cerimonia di presentazione del Gran Galà del Calcio AIC, Fabio Caressa ha parlato anche della complicata situazione in casa Napoli con Conte:

"L'impatto lo deciderà il rapporto tra Conte e i giocatori. Per me è evidente che c'è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio, altrimenti questa settimana Conte non se la sarebbe presa. Conoscendolo, però, credo si sia preso una pausa per sé più che altro.

Nella vita capita che se pensi in continuazione ai tuoi loop mentali e ti rivolgi solo a te stesso e non ti confronti con la vita di tutti i giorni, allora diventa difficile uscire dai problemi.

Allegri ha una definizione: 'Cazzeggio creativo'. Lui dice che dopo un po' che pensi alla stessa cosa devi andare al bar e parlare con gli amici. Altrimenti la cosa diventa occlusa nel tuo animo e diventa irrisolvibile. Conte credo sia voluto uscire da quel loop per trovare soluzioni nuove anche con i suoi giocatori".

