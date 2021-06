Di Lorenzo: “Lukaku? Grandissimo attaccante, lo conosciamo bene. Col Belgio…”

Le parole del terzino azzurro: "Mancini è riuscito a creare un gruppo unito, sano in cui tutti remano nella stessa direzione"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Giovanni Di Lorenzo , terzino dell'Italia, ha parlato così in vista del quarto di finale di venerdì sera contro il Belgio.

«Mancini è riuscito a creare un gruppo unito, sano in cui tutti remano nella stessa direzione. Quando veniamo in Nazionale si sta bene e lavoriamo bene e questo si vede anche in campo Sembra una squadra di club più che una Nazionale».