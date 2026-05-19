Gianluca Di Marzio ha confermato quanto anticipato nei giorni scorsi da FCINTER1908.IT sul futuro di Michele Sbravati

Matteo Pifferi Redattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 15:21)

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Michele Sbravati sarà un nuovo dirigente dell'Atalanta. A confermarlo è Gianluca Di Marzio che spiega come la dirigenza orobica, la famiglia Percassi e Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile della Dea, abbia scelto di puntare sull'ormai ex responsabile del settore giovanile della Juventus.

Nelle scorse settimane, Sbravati sembrava il candidato in pectore per l'Inter, per prendere il posto di Tarantino ma poi lo stesso Sbravati ha rifiutato la proposta dell'Inter, come annunciato da FCINTER1908.IT, con Tarantino che è rimasto e rimarrà in nerazzurro. Sbravati, dunque, diventerà il braccio destro di Samaden e guiderà il settore giovanile orobico.

"Come raccontato nei giorni scorsi, c'è stato un vero e proprio valzer per quanto riguarda i settori giovanili. Michele Sbravati, dopo aver risolto il rapporto con la Juventus, è stato vicino all'Inter prima, che ha poi confermato Tarantino, e alla Roma poi. La famiglia Percassi, insieme al responsabile del settore giovanile, Roberto Samaden, ha poi deciso di puntare su di lui. Ecco che Sbravati si appresta a diventare un nuovo dirigente del settore giovanile della Dea", racconta Di Marzio.