"Una squadra senza coppe deve fare quello che ha fatto il Napoli l'anno scorso e non il Milan quest'anno: cioè lottare per vincere lo scudetto. Non arrivare all'ultima giornata scannato per centrare l'ultimo posto per entrare in Champions. Conte ha vinto campionato e Supercoppa, poi arriva secondo quest'anno. Nella stagione degli infortuni, della Champions League arriva secondo e vince la Supercoppa. Vedo di peggio e viene beatificato".