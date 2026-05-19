Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della stagione del Napoli di Conte, ormai prossimo all'addio:
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fcinter1908 ultimora Trevisani: “Conte? Supercoppa e secondo posto. Vedo cose peggiore e allenatori beatificati”
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Trevisani: “Conte? Supercoppa e secondo posto. Vedo cose peggiore e allenatori beatificati”
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della stagione del Napoli di Conte, ormai prossimo all'addio
"Una squadra senza coppe deve fare quello che ha fatto il Napoli l'anno scorso e non il Milan quest'anno: cioè lottare per vincere lo scudetto. Non arrivare all'ultima giornata scannato per centrare l'ultimo posto per entrare in Champions. Conte ha vinto campionato e Supercoppa, poi arriva secondo quest'anno. Nella stagione degli infortuni, della Champions League arriva secondo e vince la Supercoppa. Vedo di peggio e viene beatificato".
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