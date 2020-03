Di Marzio: “La prossima sessione di mercato potrebbe essere più corta. Sarà un po’ simile…”

L’emergenza coronavirus ha costretto il calcio italiano e non solo, a fermarsi. Questo potrebbe avere ripercussioni anche sulla prossima sessione di mercato come spiega Gianluca Di Marzio: “Sicuramente il periodo di calciomercato che noi eravamo abituati a seguire che era giugno, luglio e agosto, a questo punto si dovrebbe e potrebbe ridurre soltanto a due mesi, luglio e agosto. Sicuramente sarà un periodo più contenuto, un po’ simile alla finestra di mercato di gennaio dove gli affari sono contenuti in un mese. La prossima sessione potrebbe essere ricordata come la sessione più contenuta e a questo punto più vivace e ricca di colpi di scena“.

(Sky Sport)