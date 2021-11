Di Marzio: “Brozovic, situazione più chiara. L’Inter farà di tutto per centrare rinnovo”

Il giornalista, esperto di calciomercato, ha parlato dei rinnovi in casa Inter in particolare quelli di Barella e Brozovic

"Barella se lo meritava, il suo ingaggio era più in basso rispetto a quello che ha dimostrato sul campo. Guadagnerà circa 5 milioni più bonus, l'accordo c'era già da tempo, da Kiev quando furono beccati in albergo Ausilio e Beltrami. Firmerà oggi. Lautaro e Barella ok, ora un rinnovo più importante: quello di Brozovic. Scadenza temporale e prestazioni rendono indispensabile il rinnovo. I dialoghi continuano, l'Inter non aveva capito con chi doveva parlare come agente, ora la situazione è più chiara e l'Inter proverà a centrare anche questa operazione".