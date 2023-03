Di Napoli: “Inter, rosa pazzesca: il sorteggio col Benfica è abbordabile”

L'ex calciatore Arturo Di Napoli ha parlato a 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio. L'ex attaccante ha commentato i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, che hanno visto l'Inter pescare il Benfica.

"Al di là di Milan-Napoli, per l'Inter è abbordabile. E' più di 6,5".

"È migliorata in consapevolezza e gioco il Benfica, assomiglia molto al Napoli. Comunque l'Inter ha una rosa pazzesca e può davvero ambire al passaggio del turno. E non è da sottovalutare anche per gli avversari".