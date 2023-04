Di Napoli: “Lukaku? Mi auguro riesca a tornare decisivo. Credo che questo finale…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha parlato anche dell'Inter. L'ex giocatore ha analizzato nel dettaglio la stagione di Romelu Lukaku . "Tutti ci aspettiamo che possa fare meglio, incluso se stesso. Credo però che questo finale di stagione possa essere una rivincita per lui. Mi auguro riesca a ritornare decisivo, per il suo bene e per quello dell’Inter”.

Anche le scelte di Inzaghi lo hanno un po’ penalizzato?

“Lukaku non è stato nella condizione fisica e mentale per essere utile alla causa. Ci aveva abituato a fare reparto da solo, a far respirare la squadra e dominare, ma così non è stato. Penso che anche ciò abbia portato Inzaghi a fare altre scelte”.