Di Napoli: “Il Napoli è a due punti dall’Inter, il disastro che vede Conte…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha analizzato il momento del Napoli e ha commentato lo sfogo di Conte
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha analizzato il momento del Napoli e ha commentato lo sfogo di Antonio Conte al termine della gara persa contro il Bologna. "Il Napoli è a due punti dall'Inter, questo sfogo lo posso capire, magari per smuovere la squadra. E' consapevole che ha una squadra forte, tutto questo disastro che vede Conte non lo vedo. Sta diventando la questione più grande di quello che dovrebbe essere".

Come mai segnano poco le punte ora?

"I gol arriveranno, perché abbiamo attaccanti di qualità. Direi che il nostro calcio ha una mentalità europea che non è per forza basato sul centravanti che deve andare in doppia cifra, ma che fa anche assist. Oggi segnano molto difensori, centrocampisti ed esterni". 

(TMW Radio)

