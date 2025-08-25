L'opinionista ha parlato della nuova squadra di Chivu e delle sue idee e si è soffermato su quello che dovrà fare per guidare al meglio l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 00:55)

Paolo Di Canio, tra gli opinionisti di Skysport a Il Club di Caressa ha parlato dell'Inter e delle attese per la nuova stagione. L'ex giocatore si è soffermato sulla scelta del club nerazzurro di affidarsi all'allenatore: «L'esperienza di Chivu un rischio? Beh, solo se cambi totalmente. Ma l'approccio è stato positivo. Chivu è chiaro nella comunicazione, mi è piaciuto. Non è un Fabregas per concetti, principi di gioco e idee generali».

«È pragmatico, si adatta alle caratteristiche generali così come ha fatto subito a Parma, blocco più basso per andare a ripartire. Lui ha un vantaggio: conosce l'ambiente, è conosciuto dai giocatori, ha un pedigree importante da ex calciatore nerazzurro e un piccolo praticantato lo ha fatto. Ha dalla sua la serietà del club che lo seguirà e lo appoggerà come ha fatto con Inzaghi all'inizio anche quando si parlava di esonero. Sarà protetto da tutti i punti di vista. Ha idee chiare. Con Lookman sul quale poi si è tornati indietro poteva varare il 4-3-3, magari un ibrido ma non potevamo parlare di equilibrio», ha detto ancora di Chivu.

E ancora: «Ma non si pongono magari questo problema perché hanno qualità davanti e possono tenere palla con centrocampisti ed attaccanti che possono creare più occasioni in tutte le zone del campo. Se resta con il 3-5-2 magari dà continuità cercando di rivedere qualcosa tra le linee con Diouf magari più protagonista di Asllani in generale quando avrà bisogno di gamba e ripartenze. Ha l'appoggio della squadra secondo me».

-Se il cinque a zero contro il PSG pesa?

Il cinque a zero del PSG pesa perché è la botta finale. Ma l'Inter ha avuto altre delusioni nella scorsa stagione. Due batoste dal Milan in Supercoppa e in semifinale di Coppa Italia contro una squadra che non ha mai avuto né capo e né coda. Prende 4 gol dalla Juve in casa contro una squadra senza equilibrio. Prende 5 gol dal PSG e non vince nessun trofeo. Poi possiamo dire due finali in tre anni, a livello economico grandissima annata ma zero trofei ed è rimasta delusa. Le motivazioni vanno ritrovate. I giocatori devono ritrovare le motivazioni e già da quello che sto sentendo dicono che si sta lavorando ora di più fisicamente e questo secondo me è buono.

(Fonte: Skysport)