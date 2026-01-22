Intervenuto a The Obi One Podcast, l'ex attaccante del Chelsea Diego Costa ha parlato del suo rapporto turbolento con Antonio Conte

Andrea Della Sala Redattore 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 17:46)

Intervenuto a The Obi One Podcast, l'ex attaccante del Chelsea Diego Costa ha parlato del suo rapporto turbolento con Antonio Conte:

Sono andato in vacanza, avevo la possibilità di rinnovare con il Chelsea, ma poi ho mandato un messaggio a Conte: “Mister, voglio sapere se la prossima stagione punterà su di me.” E lui mi ha risposto anche lui via messaggio: “Diego, grazie mille per tutto quello che hai fatto, ma non conto su di te.”

Aveva qualcosa dentro, perché non è normale che un allenatore non conti su un giocatore che è stato il capocannoniere della sua squadra. Ho mandato il messaggio a Marina e lei mi ha detto subito che quello che aveva fatto non si poteva fare, che lui non era il proprietario del club.

Alla fine ero in Brasile, con la mia famiglia, e ho detto a Marina che per tutto quello che avevo fatto per il club non meritavo di essere trattato così. È una persona che non si fida degli altri. Pensa di sapere tutto. Non ti diverti ad allenarti con lui, è sempre arrabbiato, sempre con la faccia lunga. Probabilmente non fa sesso a casa perché è una persona molto amara.

È un peccato, perché ero molto felice al Chelsea, ma non volevo creare problemi al club, perché se fossi tornato i giocatori mi volevano, ma nessuno lo sopportava. È per questo che non è durato a lungo.

Il passato è passato. È un peccato. I titoli che ha vinto al Chelsea li ha vinti con me, per sua sfortuna. Quindi gli auguro tutto il meglio nella sua vita, e basta così.