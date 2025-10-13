Negli ultimi anni, la Serie A ha riscoperto la centralità della difesa. Un tempo regno incontrastato dei “muri” italiani come Nesta, Cannavaro e Chiellini, oggi il campionato continua a essere una fucina di grandi interpreti del ruolo, ma con caratteristiche moderne: costruzione dal basso, velocità nella lettura e qualità tecnica. I difensori non sono più solo uomini d’area, ma veri e propri registi arretrati, fondamentali nella manovra e nell’impostazione del gioco. Il portale specializzato Transfermarkt ha aggiornato le valutazioni di mercato dei migliori centrali del campionato.