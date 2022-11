Aguero vs Lautaro, la risposta dell’interista è stata diplomatica

L'ex attaccante del City aveva detto che la gara contro l'Arabia non era quella ideale per schierare Martinez da titolare

Agueroaveva parlato della sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia e aveva dichiarato che non era la partita ideale per Lautaro Martinez. Nella conferenza stampa che anticipa la partita contro il Messico, l'attaccante dell'Inter ha risposto alle domande dei giornalisti. E uno di loro gli ha chiesto il suo pensiero in merito alle parole dell'ex calciatore del City.