GdS – Non facile migliorare l’Inter. Esempio? Gagliardini: difficile che un altro mediano…

Dopo la finale di Europa League, l‘Inter si tufferà sul mercato, nel tentativo di allestire una squadra ultra competitiva per Antonio Conte, per tentare l’assalto allo scudetto nella prossima stagione. Anche se, scrive la Gazzetta dello Sport, non sarà facile migliorare la rosa nerazzurra:

“… Anche se migliorare questa Inter non è facile come sembra. Interni più tecnici di Gagliardini ce ne sono, certo. Ma dovranno pareggiare l’intensità che il ragazzo offre nelle due fasi. Hakimi spinge con più qualità di D’Ambrosio, ok, ma gli equilibri essenziali che offre Danilo andranno recuperati altrove. Vedremo”.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)