Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha reso note le decisioni in merito alla finale di Supercoppa vinta dal Milan per 3-2 contro l'Inter.

In casa nerazzurra, Denzel Dumfries è stato ammonito e per lui si tratta del quarto giallo della stagione. L'ex PSV, dunque, entra in diffida. Terza ammonizione (ancora una prima della diffida) per Mkhitaryan e Bastoni mentre Barella è al secondo giallo.