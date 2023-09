Dimarco-Calabria, il duello non c’è stato. Pioli ha provato a fare come Guardiola, ma…

"Pioli ha provato a fare come Guardiola che in finale di Champions aveva fatto partire Stones da destra - e non dal centro come al solito - per poi farlo salire in mediana. Ma pure il City aveva fatto fatica contro il blocco interista. Il Milan ancora di più. Calabria infatti non ha garantito la superiorità numerica in mezzo, perché i due attaccanti interisti hanno aiutato il centrocampo formando una gabbia da cinque, e in più ha scoperto il lato in fase difensiva. Da quel lato si è così inserito correndo a tutta fascia Dimarco, autore quasi involontario dell’assist per l’1-0 di Mkhitaryan. L’interista non ha nemmeno sofferto troppo in fase difensiva contro Pulisic: la circolazione lenta del Milan ha consentito all’Inter di raddoppiare e a volte addirittura triplicare quasi sempre", spiega Gazzetta.