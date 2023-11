Italia, 5-2 alla Macedonia. Dimarco sui social: “Consegne…azzurre”

Serata vincente per la Nazionale di Spalletti anche grazie alla prestazione del terzino nerazzurro

E dopo i pacchi Amazon recapitati a Thuram arrivano anche le consegne... azzurre. Federico Dimarco ha giocato dell'Italia la partita contro la Macedonia del Nord ed è stato uno dei migliori in campo dando seguito a quanto di buono si è visto con la maglia dell'Inter non solo in questo inizio stagione. Il calciatore nerazzurro ha postato sui social le foto di alcuni momenti della partita.