Un inizio di stagione estremamente positivo. Più minuti (ipse dixit), prestazioni costanti e numeri sotto gli occhi di tutti. Federico Dimarco, al netto delle sue parole su Inzaghi che hanno suscitato non poco clamore, ha iniziato alla grande la stagione, risultando semplicemente decisivo nella manovra dell'Inter di Chivu. E i dati del laterale nerazzurro valicano i confini dell'Italia, visto che Dimarco è il giocatore in Europa che ha creato più occasioni su azione. In classifica è presente anche un altro interista come Lautaro Martinez. Ecco la lista completa: