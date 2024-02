Quattro gol e sei assist per l'esterno di Inzaghi, che - come segnala Opta - "è uno dei 4 difensori ad aver partecipato ad almeno 10 gol nei maggiori 5 campionati europei in questa stagione. È in lista insieme a Kieran Trippier (11), Jeremie Frimpong (13) e Álex Grimaldo (17)", si legge sull'account che si riferisce alle statistiche del campionato italiano.