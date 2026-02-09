Grandi elogi di Fabio Quagliarella, ex attaccante, all’Inter di Cristian Chivu. Ecco le sue parole in studio a Sky Sport:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Quagliarella: “Zielinski sembrava perso all’Inter, ora uomo in più! La verità è che Chivu sta…”
ultimora
Quagliarella: “Zielinski sembrava perso all’Inter, ora uomo in più! La verità è che Chivu sta…”
Grandi elogi di Fabio Quagliarella, ex attaccante, all’Inter di Cristian Chivu: ecco le sue parole in studio a Sky Sport
“Gente come Zielinski, sembrava perso all’Inter quasi da quando è arrivato… È un uomo in più ora, cosa sta tirando fuori Chivu, a lui e non solo. L’Inter sta dominando in campionato. L’abbiamo detto sin da subito che Inter e Napoli sarebbero state le squadre principali a giocarsi lo scudetto”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA