Sky – Inter, la fabbrica dei gol e Dimarco: gol e ispirazione, che numeri

Sulla copertina del canale satellitare ci finisce l'esterno sinistro interista che si sta ritrovando dopo un finale di stagione difficile
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

La copertina di Sky è sua. In vetrina e sugli scudi in questo momento particolare dell'Inter ci sono i tanti gol segnati dalla squadra di Cristian Chivu e chi questi gol li sta ispirando ritornando ad essere il centro del mondo nerazzurro: Federico Dimarco

"La fabbrica dei gol nerazzurri ha costruito 17 reti in Serie A (22 totali con il gol segnati in Champions). Il miglior attacco in Serie A  a +5 sul Napoli primo in classifica. Merito degli attaccanti ma anche di chi fa nascere le azioni: Calhanoglu, Barella e Dumfries, Mikhitaryan e soprattutto Dimarco", spiegano a Skysport.

"Proprio l'esterno sinistro sta vivendo un momento di grande forma e dopo la triste chiusura della scorsa stagione sta ritrovando il suo calcio. "Mi mancava fiducia in me stesso", ha sottolineato il giocatore. Ma con più minutaggio, il lavoro ad Appiano e l'aiuto di allenatore e compagni sta cercando di ritrovarsi. Ha ritrovato la vena realizzativa e 2 gol e 3 assist a inizio campionato lo testimoniano", ha sottolineato Matteo Barzaghi.

Ma è soprattutto tornato ad ispirare i compagni: "Per ben 17 volte ha mandato al tiro i compagni. In Europa nei 5 top campionati solo Raum del Lipsia, tra i difensori, ha fatto altrettanto. Ha superato le 50 partecipazioni al gol, è a 51, con 23 reti e 28 assist, dal 2016 solo Gosens e Theo Hernandez hanno raggiunto questo traguardo. Segno che il ragazzo cresciuto a Interello è diventato affidabile e svezza i giovani nerazzurri" a suon di passaggi vincenti.

