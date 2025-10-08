Sky – Inter, la fabbrica dei gol e Dimarco: gol e ispirazione, che numeri

Sulla copertina del canale satellitare ci finisce l'esterno sinistro interista che si sta ritrovando dopo un finale di stagione difficile

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 21:32)

La copertina di Sky è sua. In vetrina e sugli scudi in questo momento particolare dell'Inter ci sono i tanti gol segnati dalla squadra di Cristian Chivu e chi questi gol li sta ispirando ritornando ad essere il centro del mondo nerazzurro: Federico Dimarco.

"La fabbrica dei gol nerazzurri ha costruito 17 reti in Serie A (22 totali con il gol segnati in Champions). Il miglior attacco in Serie A a +5 sul Napoli primo in classifica. Merito degli attaccanti ma anche di chi fa nascere le azioni: Calhanoglu, Barella e Dumfries, Mikhitaryan e soprattutto Dimarco", spiegano a Skysport.

"Proprio l'esterno sinistro sta vivendo un momento di grande forma e dopo la triste chiusura della scorsa stagione sta ritrovando il suo calcio. "Mi mancava fiducia in me stesso", ha sottolineato il giocatore. Ma con più minutaggio, il lavoro ad Appiano e l'aiuto di allenatore e compagni sta cercando di ritrovarsi. Ha ritrovato la vena realizzativa e 2 gol e 3 assist a inizio campionato lo testimoniano", ha sottolineato Matteo Barzaghi.

Nel dettaglio — Ma è soprattutto tornato ad ispirare i compagni: "Per ben 17 volte ha mandato al tiro i compagni. In Europa nei 5 top campionati solo Raum del Lipsia, tra i difensori, ha fatto altrettanto. Ha superato le 50 partecipazioni al gol, è a 51, con 23 reti e 28 assist, dal 2016 solo Gosens e Theo Hernandez hanno raggiunto questo traguardo. Segno che il ragazzo cresciuto a Interello è diventato affidabile e svezza i giovani nerazzurri" a suon di passaggi vincenti.

(Fonte: SS24)