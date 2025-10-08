FC Inter 1908
Italia-Israele: la Figc decide di sostenere i progetti Uefa per bambini di Gaza

Per Italia-Israele del 14 ottobre, valida per la qualificazione al Mondiale 2026, la FIGC sosterrà Uefa Foundation for Children
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

In occasione della gara Italia-Israele del prossimo 14 ottobre, valida per la qualificazione al Mondiale 2026, la Federazione Italiana Giuoco Calcio sosterrà Uefa Foundation for Children, che supporta alcune Ong attive a Gaza per alleviare le sofferenze dei bambini coinvolti nella guerra.

Getty Images

La Figc contribuirà economicamente a sostenere i progetti Uefa per le azioni umanitarie di Médecins di Monde, che opera nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania allestendo strutture sanitarie d'emergenza e migliorandone il coordinamento, oltre a distribuire kit alimentari per bambini; e di Handicap International-Humanity & Inclusion che, oltre a fornire kit di pronto soccorso, è molto attiva nel campo del sostegno psicosociale e negli aiuti di emergenza e riabilitazione per feriti gravi e persone con disabilità.

Getty Images

"Siamo umanamente addolorati per quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza - afferma il presidente della Figc Gabriele Gravina - e vogliamo testimoniare la nostra sensibilità e la nostra vicinanza ai bambini palestinesi attraverso un atto concreto. La Figc è attiva con programmi umanitari anche in altre zone di guerra, perché non ci si può rassegnare alla sofferenza delle persone innocenti".

