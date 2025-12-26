Il 2025 dell'Inter andrà in archivio dopo il match contro l'Atalanta di domenica sera ma è già tempo di fare un bilancio dell'anno solare, che ai nerazzurri ha regalato zero trofei e più dolori che gioie. Tifosi e addetti ai lavori non hanno risparmiato critiche a quasi tutti i calciatori in rosa, anche se durante la scorsa stagione con Inzaghi e anche nei primi mesi di Chivu, i titolarissimi hanno dato dimostrazione del loro valore.