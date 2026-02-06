Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore dell'Inter Federico Dimarco. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Juventus, in programma sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20.45 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano.
Serie A, Dimarco è il Player of the Month di gennaio: “La vera arma in più per l’Inter”
I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Federico Dimarco, che ha superato campioni del calibro di Colombo (Genoa), David (Juventus), Douvikas (Como), Krstovic (Atalanta), Rabiot (Milan). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.
Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 18ª alla 22ª della Serie A Enilive 2025/2026.
"Il voto dei tifosi ha decretato che il miglior calciatore del mese di gennaio è stato Federico Dimarco, che diventa così il primo terzino ad aggiudicarsi questo riconoscimento da quando il premio è stato istituito, nella stagione 19/20 - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. In un calcio in cui sfruttare l'ampiezza del campo è diventato imprescindibile per lo sviluppo del gioco offensivo, Dimarco si è dimostrato in queste settimane la vera arma in più per l'Inter, sia come uomo assist, sia come terminale offensivo pericolosissimo grazie alle sue conclusioni che uniscono potenza e precisione. I 3 gol e 3 assist messi a referto nel primo mese dell'anno dimostrano lo straordinario momento di forma del terzino nerazzurro, fin da inizio stagione punto fermo dello scacchiere tattico del Mister Chivu".
(legaseriea.it)
