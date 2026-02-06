Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 18ª alla 22ª della Serie A Enilive 2025/2026.

"Il voto dei tifosi ha decretato che il miglior calciatore del mese di gennaio è stato Federico Dimarco, che diventa così il primo terzino ad aggiudicarsi questo riconoscimento da quando il premio è stato istituito, nella stagione 19/20 - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. In un calcio in cui sfruttare l'ampiezza del campo è diventato imprescindibile per lo sviluppo del gioco offensivo, Dimarco si è dimostrato in queste settimane la vera arma in più per l'Inter, sia come uomo assist, sia come terminale offensivo pericolosissimo grazie alle sue conclusioni che uniscono potenza e precisione. I 3 gol e 3 assist messi a referto nel primo mese dell'anno dimostrano lo straordinario momento di forma del terzino nerazzurro, fin da inizio stagione punto fermo dello scacchiere tattico del Mister Chivu".