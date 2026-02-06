Poi se non vinci niente arriveranno a romperti le scatole, ma Chivu non è spaventato da questo discorso. Uno dei grandi pregi di questo allenatore è che non ha ansie, poi magari gli verrà verso il finale di stagione, lo vedo molto sereno. Mi sembra sempre molto tranquillo e la trasmette al suo gruppo di lavoro. Quando lui dà il riposo quello è balsamo nel cervello dei suoi giocatori. Intanto si gioca a calcio poi toglieremo degli allenamenti nel caso. Credo che stia dando un bel segnale, ha detto faccio come Inzaghi provo ad andare in fondo a tutto".
