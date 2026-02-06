"Nell'ambiente purtroppo sono tutti un po' fermi al finale della scorsa stagione, sportivamente drammatico. Tutti fanno il confronto, stiamo solo sul campionato e Chivu ha voluto chiarire che questo ragionamento non esiste. Ragionamento talmente assurdo che va fatto perché c'è chi pensa che uscire dalle competizioni sia una cosa bella. Non vincere è il rischio che si corre quando si fa sport, chi ti garantisce che avrai un vantaggio uscendo da una competizione. Se tu pensi questa forse è perché non credi troppo alle tue possibilità.