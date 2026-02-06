FC Inter 1908
Biasin: “In ambiente Inter c’è il terrore del bis dell’anno scorso. Invece Chivu trasmette…”

Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'approccio di Chivu e della voglia di andare in fondo ovunque
Andrea Della Sala 

Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'approccio di Chivu e della voglia di andare in fondo ovunque

"Nell'ambiente purtroppo sono tutti un po' fermi al finale della scorsa stagione, sportivamente drammatico. Tutti fanno il confronto, stiamo solo sul campionato e Chivu ha voluto chiarire che questo ragionamento non esiste. Ragionamento talmente assurdo che va fatto perché c'è chi pensa che uscire dalle competizioni sia una cosa bella. Non vincere è il rischio che si corre quando si fa sport, chi ti garantisce che avrai un vantaggio uscendo da una competizione. Se tu pensi questa forse è perché non credi troppo alle tue possibilità.

Poi se non vinci niente arriveranno a romperti le scatole, ma Chivu non è spaventato da questo discorso. Uno dei grandi pregi di questo allenatore è che non ha ansie, poi magari gli verrà verso il finale di stagione, lo vedo molto sereno. Mi sembra sempre molto tranquillo e la trasmette al suo gruppo di lavoro. Quando lui dà il riposo quello è balsamo nel cervello dei suoi giocatori. Intanto si gioca a calcio poi toglieremo degli allenamenti nel caso. Credo che stia dando un bel segnale, ha detto faccio come Inzaghi provo ad andare in fondo a tutto".

