Durante Elastici di Cronache di Spogliatoio, durante il gioco Cono o Coppetta, si parla anche di alcuni temi legati all'Inter
Dai all'Inter più del 50% di vincere lo scudetto?

Ferré: "Non ancora"

Ambrosini: "Sì"

Pastore: "sì"

Dimarco nel suo ruolo è tra i primi 5 al mondo?

Ferré: "Sì

Ambrosini: "Senza ombra di dubbio"

Pastore: "sì"

Puoi fare la squadra dei tuoi sogni e prenderne solo uno tra Bastoni e Dimarco. Prendi Bastoni?

Ferré: "Sì

Ambrosini: "Sì"

Pastore: "sì"

Dovessi scegliere tra campionato e Champions, quest'anno l'Inter sceglierebbe il campionato?

Pastore: "Sì". 

Ambrosini: "No, se chiedessi a un giocatore dell'Inter vinci la Champions o il campionato cosa ti risponderebbe? Champions tutta la vita". 

Ferré: "Io dico campionato, anche per probabilità realistiche"

Ambrosini: "La Champions è la Champions". 

Perisic giusto per migliorare l'Inter?

Ferré: "Assolutamente sì"

Ambrosini: "E beh..."

Pastore: "Sì"

