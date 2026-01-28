Durante Elastici di Cronache di Spogliatoio, durante il gioco Cono o Coppetta, si parla anche di alcuni temi legati all'Inter. Queste le opinioni del giornalisti Giuseppe Pastore e Stefano Ferré e dell'ex calciatore Massimo Ambrosini:
Dimarco tra i primi 5 al mondo? Ambrosini non ha dubbi, ma tra lui e Bastoni….
Dai all'Inter più del 50% di vincere lo scudetto?
Ferré: "Non ancora"
Ambrosini: "Sì"
Pastore: "sì"
Dimarco nel suo ruolo è tra i primi 5 al mondo?
Ferré: "Sì
Ambrosini: "Senza ombra di dubbio"
Pastore: "sì"
Puoi fare la squadra dei tuoi sogni e prenderne solo uno tra Bastoni e Dimarco. Prendi Bastoni?
Ferré: "Sì
Ambrosini: "Sì"
Pastore: "sì"
Dovessi scegliere tra campionato e Champions, quest'anno l'Inter sceglierebbe il campionato?
Pastore: "Sì".
Ambrosini: "No, se chiedessi a un giocatore dell'Inter vinci la Champions o il campionato cosa ti risponderebbe? Champions tutta la vita".
Ferré: "Io dico campionato, anche per probabilità realistiche"
Ambrosini: "La Champions è la Champions".
Perisic giusto per migliorare l'Inter?
Ferré: "Assolutamente sì"
Ambrosini: "E beh..."
Pastore: "Sì"
