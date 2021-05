Inter, Dimarco pronto al rientro: Conte ha apprezzato una cosa. Al Verona…

L'esterno sinistro si è reso protagonista di un'ottima stagione con la maglia del Verona: il suo futuro può nuovamente essere in nerazzurro

Come appurato nella giornata di ieri da Fcinter1908 , Federico Dimarco sarebbe sempre più vicino a un ritorno all'Inter: l'esterno mancino classe '97 si è reso protagonista di un'ottima stagione con la maglia del Verona, e i suoi progressi avrebbero convinto la dirigenza nerazzurra a concedergli una chance. In particolare, secondo La Gazzetta dello Sport, anche Antonio Conte avrebbe apprezzato la crescita del prodotto del vivaio interista:

"Federico Dimarco a Verona ha trovato l'ambiente giusto per dimostrare di meritare un ruolo da protagonista in Serie A e il suo ritorno "a casa" appare sempre più scontato. L'Inter lavora con l'Hellas per riportare a Milano il terzino cresciuto nel vivaio nerazzurro, che già lo scorso anno aveva cominciato la stagione lavorando con Conte. Che avrà apprezzato non solo la crescita nel rendimento e nella personalità, ma anche la capacità di sapersi adattare da braccetto mancino della difesa a tre, grazie al coraggio e al lavoro di Ivan Juric. Il Verona avrebbe un diritto di riscatto sul giocatore ma potrebbe non esercitarlo, magari ricevendo in cambio il portiere Radu".