"La partita contro il Venezia è stato lo start per molti di questi: Diouf aveva lasciato intravedere cose interessanti ma ieri a San Siro ha confermato e lasciato ulteriormente emergere caratteristiche che da qui in avanti potranno essere molto utili a Chivu e alla squadra. Lo stesso Frattesi, fin qui parecchio ai margini, ha giocato con un piglio arrembante vecchia maniera. A fine gara Chivu ha spiegato che finora, proprio per quanto riguarda Frattesi, hanno nascosto qualche magagna fisica relativa alla pubalgia e all’intervento chirurgico subito. Difficile che una serata possa cancellare tutto, ma forse per la prima volta in questa stagione Frattesi ha fatto il Frattesi", scrive Calciomercato.com.

"Ad impressionare più di tutti è stato Diouf, il francese ha mostrato una falcata e una progressione palla al piede che a San Siro non si vedeva da troppotempo. L’ex Lens ha personalità, chiede palla e tutte le volte che può salta l’uomo. A volte esagerando. Sulla destra è un adattato, l’intensità non è ancora quella richiesta a certi livelli e la fase difensiva è da sistemare, ma certi numeri hanno fatto alzare in piedi i 50 mila presenti e questo è un aspetto che va considerato a prescindere dai difetti da limare. Tant’è che dopo Inter - Venezia é solo uno il tema che si staglia su tutti gli altri: contro il Como sarà Diouf il titolare a destra? Forse a questo punto il ragazzo meriterebbe una chance, ma sarà Chivu a dover valutare il rischio", aggiunge il portale sportivo.