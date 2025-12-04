Playoff Mondiali 2026, ecco dove si giocherà Italia-Irlanda del Nord

Sono 11 i precedenti con l'Irlanda del Nord, con un bilancio di 7 successi per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta

Sei mesi dopo il debutto da ct di Gennaro Gattuso (Italia-Estonia 5-0), Bergamo tornerà ad ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali che giovedì 26 marzo (ore 20.45) vedrà gli Azzurri opposti all'Irlanda del Nord.

A Bergamo l'Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l'altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell'amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell'ottobre 2020).