"Domani è importante, se ne sono dette tante ma il confronto sarà decisivo per capire quale sarà la scelta migliore per entrambi. La società sta aspettando la decisione del tecnic, qualora arrivasse la fumata nera, si penserà al dopo Inzaghi. L'identikit sarà un allenatore alla Fabregas, che faccia delle idee, della capacità di gestire, ma anche con la maturità, per una squadra importante come l'Inter. Può essere un profilo interessante, per lui sarebbe un upgrade andare all'Inter. Si possono fare poi delle supposizioni per esempio Chivu che ha fatto una buona esperienza a Parma, in questi mesi è maturato e potrebbe essere pronto per un salto di qualità così come Vieira che ha salvato il Genoa e potrebbe rientrare nell'identikit di un allenatore al quale dare una chance nel caso in cui non si andasse avanti con Inzaghi. Ma bisogna lasciare aperta l'opzione A, ossia quella di ripartire con Inzaghi", ha spiegato Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport che poi ha aggiunto: