Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e capitano dell'Italia, ha parlato a Sky Sport: “Mi hanno fatto sentire importante fin da subito, volevo venire qui e sono contento della scelta che ho fatto. Ringrazio il presidente e il direttore che hanno fatto di tutto per avermi. Sono veramente contento", ha detto l'estremo difensore che per un attimo era sembrato anche una suggestione per l'Inter.

Ha proseguito Donnarumma: "In tanti mi avevano detto che a Manchester si vive bene, è una città perfetta per un calciatore e anche la mia famiglia è felice. Non sono uno che esce spesso, preferisco stare a casa e per questo anche se piove di più non è così importante. Guardiola? Ho una stima incredibile per il mister, mi aiuta tantissimo e abbiamo un rapporto eccezionale. Sono felice di giocare per lui. Haaland? È un ragazzo fantastico, tranquillo. Ama la famiglia e ci siamo trovati, abbiamo un feeling naturale. Ci sentivamo anche quando giocavamo contro, so che ha spinto tanto per farmi venire qui ed è veramente un amico”.