Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e capitano dell'Italia, ha parlato a Sky Sport: “Mi hanno fatto sentire importante fin da subito, volevo venire qui e sono contento della scelta che ho fatto. Ringrazio il presidente e il direttore che hanno fatto di tutto per avermi. Sono veramente contento", ha detto l'estremo difensore che per un attimo era sembrato anche una suggestione per l'Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Donnarumma: “Al City mi hanno fatto sentire subito importante. Il rapporto con Guardiola…”
ultimora
Donnarumma: “Al City mi hanno fatto sentire subito importante. Il rapporto con Guardiola…”
Le parole del capitano della nazionale che ha lasciato il PSG in estate per trasferirsi in Premier League
Ha proseguito Donnarumma: "In tanti mi avevano detto che a Manchester si vive bene, è una città perfetta per un calciatore e anche la mia famiglia è felice. Non sono uno che esce spesso, preferisco stare a casa e per questo anche se piove di più non è così importante. Guardiola? Ho una stima incredibile per il mister, mi aiuta tantissimo e abbiamo un rapporto eccezionale. Sono felice di giocare per lui. Haaland? È un ragazzo fantastico, tranquillo. Ama la famiglia e ci siamo trovati, abbiamo un feeling naturale. Ci sentivamo anche quando giocavamo contro, so che ha spinto tanto per farmi venire qui ed è veramente un amico”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA