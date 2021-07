Donnarumma: “Penso solo all’Italia. Lukaku? Prima del rigore gli volevo dire…”

Ecco le parole rilasciate a Sky Sport da Gianluigi Donnarumma al termine di Italia-Belgio dopo la vittoria degli Azzurri per 2-1

"Europeo tormentato per me? Io sono tranquillo e do il massimo per questa squadra. Siamo un grande gruppo e andiamo avanti. E' stato emozionante, abbiamo dato tutto. Ora dobbiamo recuperare per la semifinale. E' un'estate un po' strana per me, ma da quando sono qui penso solo alla nazionale. La parata su de Bruyne è stata fin qui la parata più importante della mia carriera. Lukaku? Gli volevo dire che non era rigore, ma non mi ha risposto. Non avevo paura, non ce l'ho di nessuno. Solo massimo rispetto".