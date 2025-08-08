L'Inter scenderà in campo questa sera con il Monaco. Chivu dovrà fare a meno del portiere Martinez che ha ancora mal di schiena e di altri giocatori ancora non al meglio della condizione fisica.
L'Inter scenderà in campo questa sera con il Monaco. Chivu dovrà fare a meno del portiere che ha ancora mal di schiena e di altri giocatori
Come riportata da Sky Sport, infatti, oltre a Martinez sarà assente anche Palacios. Rimarranno ad Appiano Gentile anche Frattesi, Bisseck e Zielinski che non prenderanno parte all'amichevole
