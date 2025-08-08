FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Inter, Martinez e Palacios assenti col Monaco. Altri tre giocatori saltano l’amichevole

ultimora

Sky – Inter, Martinez e Palacios assenti col Monaco. Altri tre giocatori saltano l’amichevole

Sky – Inter, Martinez e Palacios assenti col Monaco. Altri tre giocatori saltano l’amichevole - immagine 1
L'Inter scenderà in campo questa sera con il Monaco. Chivu dovrà fare a meno del portiere che ha ancora mal di schiena e di altri giocatori
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter scenderà in campo questa sera con il Monaco. Chivu dovrà fare a meno del portiere Martinez che ha ancora mal di schiena e di altri giocatori ancora non al meglio della condizione fisica.

Sky – Inter, Martinez e Palacios assenti col Monaco. Altri tre giocatori saltano l’amichevole- immagine 2
Getty Images

Come riportata da Sky Sport, infatti, oltre a Martinez sarà assente anche Palacios. Rimarranno ad Appiano Gentile anche Frattesi, Bisseck e Zielinski che non prenderanno parte all'amichevole

 

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA