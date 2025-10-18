Intervenuto ai microfoni di Stile Tv, Giancarlo Dotto ha parlato anche della lotta scudetto. Per il giornalista a contendersi il tricolore saranno Napoli e Inter. "Assisteremo ad una sfida speriamo epica tra Inter e Napoli perché le altre per un motivo o per un altro hanno punti vulnerabili e non mi sembrano all’altezza delle due".
Intervenuto ai microfoni di Stile tv, Emanuele Dotto ha parlato anche della lotta scudetto
"La Roma lassù credo sia un equivoco legato all’abilità di Gasperini e alla buona sorte, il Milan è stato colpito da una serie di infortuni e non ha l’organico che può tenerla al riparo da queste disgrazie. Ad inizio anno ho detto che credevo nella Juventus, ma i nuovi acquisti non si sono rivelati decisivi e quindi dico solo Napoli e Inter per lo scudetto".
