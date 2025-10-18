FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Dotto: “Napoli e Inter, sfida epica. Roma lassù un equivoco. Il Milan è stato colpito…”

ultimora

Dotto: “Napoli e Inter, sfida epica. Roma lassù un equivoco. Il Milan è stato colpito…”

Inter Chivu
Intervenuto ai microfoni di Stile tv, Emanuele Dotto ha parlato anche della lotta scudetto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Dotto: “Napoli e Inter, sfida epica. Roma lassù un equivoco. Il Milan è stato colpito…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Stile Tv, Giancarlo Dotto ha parlato anche della lotta scudetto. Per il giornalista a contendersi il tricolore saranno Napoli e Inter. "Assisteremo ad una sfida speriamo epica tra Inter e Napoli perché le altre per un motivo o per un altro hanno punti vulnerabili e non mi sembrano all’altezza delle due".

Dotto: “Napoli e Inter, sfida epica. Roma lassù un equivoco. Il Milan è stato colpito…”- immagine 3
Getty Images

"La Roma lassù credo sia un equivoco legato all’abilità di Gasperini e alla buona sorte, il Milan è stato colpito da una serie di infortuni e non ha l’organico che può tenerla al riparo da queste disgrazie. Ad inizio anno ho detto che credevo nella Juventus, ma i nuovi acquisti non si sono rivelati decisivi e quindi dico solo Napoli e Inter per lo scudetto".

(areanapoli.it)

Leggi anche
Quando la Roma mise sul mercato Chivu. Gds: “A Trigoria lo guardavano come se fosse...
Nottingham, ufficiale l’esonero di Postecoglou: chi al suo posto? Contattato un ex Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA