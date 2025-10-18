Intervenuto ai microfoni di Stile Tv, Giancarlo Dotto ha parlato anche della lotta scudetto. Per il giornalista a contendersi il tricolore saranno Napoli e Inter . "Assisteremo ad una sfida speriamo epica tra Inter e Napoli perché le altre per un motivo o per un altro hanno punti vulnerabili e non mi sembrano all’altezza delle due".

"La Roma lassù credo sia un equivoco legato all’abilità di Gasperini e alla buona sorte, il Milan è stato colpito da una serie di infortuni e non ha l’organico che può tenerla al riparo da queste disgrazie. Ad inizio anno ho detto che credevo nella Juventus, ma i nuovi acquisti non si sono rivelati decisivi e quindi dico solo Napoli e Inter per lo scudetto".