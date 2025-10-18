Due pareggi e ben sei sconfitte nelle ultime otto partite hanno portato all'esonero di Ange Postecoglou come allenatore del Nottingham Forest.
Nottingham, ufficiale l’esonero di Postecoglou: chi al suo posto? Contattato un ex Inter
Ufficiale l'esonero di Ange Postecoglou che non è più l'allenatore del Nottingham Forest: al suo posto può arrivare un tecnico italiano
Ora il club inglese è alla ricerca di un nuovo allenatore per proseguire la stagione. Fabrizio Romano ha confermato il contatto tra i dirigenti del Nottingham con Roberto Mancini:
"Nottingham Forest ha presentato un'offerta formale a Roberto Mancini dopo il licenziamento di Postecoglou. Mancini non ha ancora dato indicazioni sui suoi piani, poiché le trattative sono appena iniziate".
Sean Dyche rimane un altro candidato nella lista ristretta del Nottingham", spiega poi Romano.
