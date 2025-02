In un post sui social indirizzato al Galatasaray, Didier Drogba difende José Mourinho. Dopo che l'ex allenatore dell'Inter aveva descritto le proteste della panchina della squadra rivale nei confronti degli arbitri dicendo: "Saltavano tutti come scimmie", il club turco ha deciso di denunciarlo per razzismo. "Fin dall'inizio del suo incarico dirigenziale in Turchia, l'allenatore ha ripetutamente rilasciato dichiarazioni denigratorie nei confronti del popolo turco", ha scritto la società annunciando la denuncia.